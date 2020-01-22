«Манчестер Юнайтед» предложил € 35 млн за 16-летнего хавбека «Бирмингема»

«Манчестер Юнайтед» хочет купить полузащитника «Бирмингем Сити» Джуда Беллингема, сообщает Sky Sports со ссылкой на The Sun.

По данным источника, манкунианцы намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и предложили за него € 35 млн. Также хавбек входит в сферу интересов «Барселоны», «Баварии», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля».

Зарплата 16-летнего Беллингема сейчас составляет около € 9000 в год. Первый профессиональный контракт он сможет подписать 29 июня, когда ему исполнится 17 лет.

Беллингем является воспитанником «Бирмингем Сити». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 25 матчах Чемпионшипа, в которых стал автором четырёх забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил две жёлтые карточки.