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«Челси» — «Арсенал»: видеообзор матча чемпионата Англии

«Челси» — «Арсенал»: видеообзор матча чемпионата Англии
Футбол / Англия 0

В 24-м туре чемпионата Англии «Челси» и «Арсенал» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

На 28-й минуте счёт открыл Жоржиньо, который реализовал пенальти, назначенный за фол Давида Луиса на Тэмми Абрахаме. В середине второго тайма гости сравняли счёт благодаря голу Габриэла Мартинелли с передачи Шкодрана Мустафи. В концовке матча команды обменялись голами. Сначала Каллум Хадсон-Одои ассистировал Сесару Аспиликуэте, а затем равновесие восстановил Эктор Бельерин с передачи Лукаса Торрейры.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Челси», набрав 40 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (30) — на 10-м месте.

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