РФС поблагодарил Колобкова и Голодец за проделанную работу
Российский футбольный союз поблагодарил Павла Колобкова и Ольгу Голодец за проделанную в правительстве работу по развитию российского спорта и футбола, сообщается на официальном сайте РФС.
Колобков и Голодец принимали активное участие в обсуждении и реализации различных проектов РФС, в том числе детско-юношеского, женского и массового футбола, в организации и подготовке нашей страны к целому ряду крупных международных турниров, таких как чемпионат мира—2018 и чемпионат Европы—2020, популяризации всего спорта.
РФС пожелал Павлу Анатольевичу и Ольге Юрьевне успехов в профессиональной деятельности и всего наилучшего.
Напомним, что Колобков и Голодец покинули свои посты в связи с уходом правительства в отставку в полном составе.
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