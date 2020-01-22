РФС поблагодарил Колобкова и Голодец за проделанную работу

Российский футбольный союз поблагодарил Павла Колобкова и Ольгу Голодец за проделанную в правительстве работу по развитию российского спорта и футбола, сообщается на официальном сайте РФС.



Колобков и Голодец принимали активное участие в обсуждении и реализации различных проектов РФС, в том числе детско-юношеского, женского и массового футбола, в организации и подготовке нашей страны к целому ряду крупных международных турниров, таких как чемпионат мира—2018 и чемпионат Европы—2020, популяризации всего спорта.

РФС пожелал Павлу Анатольевичу и Ольге Юрьевне успехов в профессиональной деятельности и всего наилучшего.

Напомним, что Колобков и Голодец покинули свои посты в связи с уходом правительства в отставку в полном составе.