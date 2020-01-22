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«РБ Лейпциг» подписал контракт с воспитанником «Барселоны» Жозепом Мартинесом

«РБ Лейпциг» подписал контракт с воспитанником «Барселоны» Жозепом Мартинесом
Футбол / Испания 0

Вратарь «Лас-Пальмаса» Жозеп Мартинес подписал контракт с «РБ Лейпциг», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Сумма трансфера составила € 2,5 млн. Голкипер подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года. Оставшуюся часть нынешнего сезона Мартинес проведёт в «Лас-Пальмасе».

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «РБ Лейпциг».

21-летний Мартинес является воспитанником «Барселоны». В «Лас-Пальмас» он перешёл летом 2017 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 14 матчах Сегунды, в которых пропустил 19 голов. Также он сыграл два матча в Кубке Испании и пропустил два мяча.

«РБ Лейпциг», набрав 40 очков, лидирует в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В Лиге чемпионов «быки» вышли в 1/8 финала и сыграют с «Тоттенхэм Хотспур».

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