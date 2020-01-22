Сульшер не уверен, что Рашфорд вернётся в этом сезоне
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер не смог прямо ответить на вопрос, восстановится ли нападающий команды Маркус Рашфорд до лета и рискует ли он пропустить чемпионат Европы—2020.
«Маркус получит столько времени, сколько ему нужно, чтобы восстановиться. Мы не собираемся рисковать футболистами, когда они получают травмы. В нашем распоряжении лучший медицинский персонал в стране, и я уверен, что, когда Маркус вернётся, он будет здоров на все сто процентов», — приводит слова Сульшера The Independent.
Маркус Рашфорд принял участие в 22 матчах чемпионата Англии в этом сезоне. Форвард сборной Англии забил 14 голов и стал автором 5 результативных передач в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне.
Сульшер ответил на слова Райта о травме Рашфорда
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