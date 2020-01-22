Медведев подтвердил договорённость «Зенита» и «Сочи» об аренде Кокорина

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб достиг договорённости с «Сочи» о переходе нападающего Александра Кокорина на правах аренды.

«Зенит» подтверждает договорённость с «Сочи» об аренде Александра Кокорина", — приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, что «Сочи» объявил о переходе 28-летнего Кокорина вчера, 21 января. Несмотря на это, футболист сыграл за «Зенит» в товарищеском матче и забил три гола.

В октябре 2018 года Кокорин вместе со своим братом Кириллом, полузащитником Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким попал в СИЗО из-за двух драк в центре Москвы. В сентябре прошлого года футболисты вышли на свободу, однако «Зениту» отказали во включении форварда в заявку на сезон. В связи с этим Александр не провёл ни одного матча в нынешней кампании.