Медведев подтвердил договорённость «Зенита» и «Сочи» об аренде Кокорина

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб достиг договорённости с «Сочи» о переходе нападающего Александра Кокорина на правах аренды.
«Зенит» подтверждает договорённость с «Сочи» об аренде Александра Кокорина", — приводит слова Медведева ТАСС.
Напомним, что «Сочи» объявил о переходе 28-летнего Кокорина вчера, 21 января. Несмотря на это, футболист сыграл за «Зенит» в товарищеском матче и забил три гола.
В октябре 2018 года Кокорин вместе со своим братом Кириллом, полузащитником Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким попал в СИЗО из-за двух драк в центре Москвы. В сентябре прошлого года футболисты вышли на свободу, однако «Зениту» отказали во включении форварда в заявку на сезон. В связи с этим Александр не провёл ни одного матча в нынешней кампании.
- 22 января 2020
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