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«Шеффилд Юнайтед» надеется снова арендовать вратаря «МЮ» Хендерсона

«Шеффилд Юнайтед» надеется снова арендовать вратаря «МЮ» Хендерсона
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер выразил желание в очередной раз подписать голкипера «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона.

«Если в «Манчестер Юнайтед» захотят снова отправить Хендерсона к нам ещё на год, мы, конечно же, будем рады этому. Мы уже вели об этом разговор, но он — игрок «Манчестер Юнайтед», и только руководство будет решать этот вопрос.

Я знаю, что в сборной Англии конкуренция невероятно высока. Но там должны быть очень хорошие голкиперы, чтобы опережать его.

Дин всё ещё очень молод. Он играет просто выдающимся образом всё то время, пока я здесь. Да, у него тоже бывают ошибки, в его возрасте это нормально и такое происходит. Но он обладает невероятной способностью учиться и показывает свой менталитет», — приводит слова Уайлдера Sky Sports.

Дин Хендерсон принял участие в 23 матчах чемпионата Англии и пропустил 18 голов.

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