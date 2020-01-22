Эриксен сообщил «Тоттенхэму» о своём намерении перейти в «Интер»

Датский полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен намерен перейти в миланский «Интер», утверждает Sky Sports.
По сведениям источника, футболист встретился с президентом лондонского клуба Даниэлем Леви и сообщил ему о своих намерениях.
В настоящий момент клубы пока что не могут договориться по трансферу датчанина. «Интер» предлагает за игрока € 13 млн, а также бонусы, но англичане оценивают хавбека в € 20 млн.
Согласно сообщениям СМИ, «Интер» уже договорился с Кристианом о контракте до 30 июня 2024 года, по которому хавбек будет получать около € 9 млн за сезон.
Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с лета 2013 года. В нынешней кампании датчанин забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 27 матчах за «шпор» во всех турнирах.
Соглашение Кристиана с «Тоттенхэмом» рассчитано до 30 июня 2020 года. Игрок отказывается продлевать сотрудничество с лондонцами.
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