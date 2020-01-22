Костадинов: то, что футболисты туповаты, клише. Такие есть среди архитекторов и инженеров

Полузащитник тульского «Арсенала» Георги Костадинов считает, что ошибочно считать людей своей профессии необразованными.

«Тот факт, что футболисты туповатые люди, просто клише. Конечно, есть люди образованные, а есть те, что попроще, но то же самое применимо к любой другой профессии — архитекторам, инженерам и остальным. Тут всё зависит от человека и его мотивации развиваться. Среди футболистов много интеллигентных культурных людей, думаю, ты со мной согласишься. В том числе в нашей команде. Например, Роберт, с которым вы уже говорили, или Макс Беляев — он для меня самый положительный человек в мире», — сказал Костадинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

Георги Костадинов принял участие в 16 матчах чемпионата России в текущем сезоне. Хавбек не забил ни одного гола и отметился одной результативной передачей.