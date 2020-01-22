Кокорина отправляют в «Сочи», а он не собирается туда ехать. Кто выиграет в этой битве?

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, исходя из договоренности клубов, должен перейти в «Сочи», хотя против этого выступают сам футболист и главный тренер команды Сергей Семак.
Напомним, что «Зенит» принял решение отдать форварда в аренду «Сочи» до окончания сезона-2019/2020.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос «Чем закончится история с переходом Кокорина в „Сочи“?».
Проголосовать можно на «Чемпионате».
Вчера, 21 января, Кокорин вышел в стартовом составе петербургского клуба в товарищеском матче с катарским клубом «Аль-Увайнах» (10:0). В этой встрече футболист отметился хет-триком.
Напомним, что 28-летний Кокорин пропустил практически всю первую половину сезона, так как находился в СИЗО, а затем колонии общего режима за избиение нескольких человек в Москве. После освобождения Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом», который будет действовать до лета 2020 года.
- 22 января 2020
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