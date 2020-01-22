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Агент защитника «Шахтёра» Матвиенко: «Арсенал» хочет оформить трансфер до 1 февраля

Агент защитника «Шахтёра» Матвиенко: «Арсенал» хочет оформить трансфер до 1 февраля
Футбол / Англия 0

Юрий Данченко, агент защитника донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Николая Матвиенко, подтвердил информацию о том, что футболист может перейти в лондонский «Арсенал».

«В течение последнего времени мы с коллегами постоянно контактируем с представителями „Арсенала“, проводим встречи. Доверенные лица „канониров“ уже связывались с „Шахтёром“, и мы надеемся, что эти переговоры увенчаются успехом.

«Горняки» не так часто продают воспитанников своей академии в ведущие клубы Европы, поэтому для них этот трансфер может стать во многом знаковым. Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но «Арсенал» хочет осуществить сделку до 1 февраля — в нынешнее трансферное окно.

Сумма трансфера? В такие детали я вас не могу посвящать. Скоро всё узнаете", — приводит слова Данченко «Команда №1».

«Арсенал» ведёт переговоры по трансферу украинского защитника Матвиенко
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