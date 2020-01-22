Платини стал советником президента FIFPro

Бывший глава УЕФА Мишель Платини стал советником президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Филиппа Пиа.

«Мишель Платини обладает уникальными навыками общения, связями и знаниями. Он всегда будет человеком, к которому будут прислушиваться. Я знаю Платини с 1972 года. Ему удавалось продвигать свои идеи, будучи президентом УЕФА. Его всегда слушали на самом высоком уровне», — приводит слова президента FIFPro Филиппа Пиа AFP.

В 2015 году Комитет ФИФА по этике принял решение об отстранении на восемь лет от футбольной деятельности бывшего главы УЕФА Мишеля Платини и президента ФИФА Йозефа Блаттера. Данное решение принято после расследования, в котором был обнаружен санкционированный Блаттером крупный денежный перевод — около € 2 млн — на имя Платини. В 2016 году Платини оставил пост президента УЕФА. Срок его отстранения истёк в октябре 2019 года