Зотов: если права Кокорина будут нарушены, профсоюз будет действовать активно и жёстко

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию с арендой нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».



«Никто не может заставить игрока перейти в другой клуб без его желания. В настоящий момент мы не владеем всей информацией. Чтобы всё понимать, нам нужно пообщаться с Сашей, «Сочи» и «Зенитом». Мы видели, что вчера его поставили играть, дали капитанскую повязку — здорово. Повторюсь, по регламенту нельзя заставить человека что-либо делать вне рамок трудового договора, а в трудовом договоре вряд ли написано, что он обязуется по первому требованию идти в аренду в другой клуб, который ему предложат.



Любого футболиста, если нарушаются его права, готовы всегда защищать. Напомню, мы были первыми, кто, несмотря на всю недавнюю ситуацию, готов был ему помочь. Повторюсь, заставить – нельзя. Переход в аренду требует определённого количества документов, которые Александр также будет подписывать. Ставить эти подписи или нет — решать футболисту. Профсоюз, конечно, следит за ситуацией, и как только там будет что-то происходить неправомерное – сразу же вмешаемся. Пока что мне кажется, что это больше подогревание ситуации, нежели то, что уже кому-то наступают на горло и заставляют что-либо делать.



Переход согласован, видимо, пока устно между руководителями клубов. Документов же пока нет никаких. Если он не будет попадать в заявку, если его отзаявят, будут более активные и жёсткие действия со стороны профсоюза», — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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