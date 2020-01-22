«Ростов» продлил контракты с Шомуродовым, Норманном и Глебовым

«Ростов» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с полузащитниками Матиасом Норманном и Данилом Глебовым, а также нападающим Элдором Шомуродовым.

Футболисты подписали с клубом новые пятилетние контракты.

20-летний Глебов перешёл в «Ростов» в январе 2019 года из махачкалинского «Анжи». Сумма трансфера составила € 50 тыс. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями.

23-летний Норманн перебрался в «Ростов» в январе 2019 года из английского «Брайтон энд Хоув Альбион» за € 1,7 млн. На счету норвежца один гол и три результативные передачи в 16 матчах РПЛ в этом сезоне.

24-летний Шомуродов стал игроком «Ростова» летом 2017 года. Футболист перешёл из «Бунёдкора» за € 300 тыс. Узбекистанский форвард в нынешнем сезоне провёл 19 матчей в РПЛ, забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи.