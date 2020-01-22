«Читал по 6-7 часов в день». Футболист «Арсенала» восьмой год учится на юриста

Полузащитник тульского «Арсенала» Георги Костадинов рассказал, что уже на протяжении восьми лет учится на юриста.

«Не путайте, у меня не онлайн-обучение, просто я сдаю сессии заочно. Обучаюсь восьмой год, и сейчас книги у меня только две (страниц по 500), но в прошлом году сдавал гражданское право, и там были три огромные книги по 750 страниц. Читал их больше трёх месяцев, и было очень сложно. Помню, у нас с «Арсеналом» было по две тренировки в день, и я просыпался в шесть утра, чтобы успеть почитать до девяти. После тренировок вместо отдыха продолжал чтение, поэтому восстанавливался не очень хорошо. Каждый день чтение занимало у меня шесть-семь часов. Теперь книги чуть меньше объёмом, поэтому встаю позже. Скажем, не в 6:00, а в 7:30.

Со мной в номере живёт румын Тудорие. Помню, как поначалу он спросил: «Ну что, будем играть в PlayStation?» Ответил ему: «Конечно, нет, у меня экзамен!» (Смеётся.) Думаю, ему со мной немного скучно. Каждый вечер я засыпаю примерно в 22:30, и он со временем тоже стал ложиться в это же время. В команде меня всё время подкалывают. Тренер шутит, что в некоторых командах есть играющий тренер, а у нас играющий адвокат, он меня так всё время и называет.

Если честно, в «Арсенале» у меня был разговор с руководством на тему моего образования. Они сразу предупредили: если у нас игра, отпустить не сможем. Но я очень рад, что в целом руководство меня поддерживает. Прошлой зимой у меня было два экзамена во время турецких сборов. Пришлось лететь в Болгарию прямо из Турции — прилетел, сдал и сразу же улетел обратно. А через пять дней ещё раз. В руководстве клуба, команды у нас грамотные, интеллигентные люди, они понимают, что образование — это важно», — сказал Костадинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.