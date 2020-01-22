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Тренер украинского «Агробизнеса» — о посещении игроком России: не имел права так поступать

Тренер украинского «Агробизнеса» — о посещении игроком России: не имел права так поступать
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер украинского клуба «Агробизнес» Александр Чижевский прокомментировал решение клуба разорвать контракт с форвардом Игорем Сикорским за «демонстративное» посещение России.

«Игорь Сикорский не имел права так поступать. Россия с нами воюет, а он поехал туда, сделал фото с российской символикой, выставил их в социальные сети. Я это заметил и позвонил президенту клуба. Вместе мы утвердили решение, что такой игрок не имеет права находиться в нашей футбольной семье. Он должен был подумать о последствиях. Футболист хороший, был лучшим бомбардиром нашей команды, но даже этот факт не повлиял на решение», — цитирует Чижевского «Экспресс».

В текущем сезоне Сикорский сыграл за «Агробизнес» 18 матчей, забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи.

Глава украинского клуба прокомментировал разрыв контракта с игроком за посещение России
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