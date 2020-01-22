Тренер украинского «Агробизнеса» — о посещении игроком России: не имел права так поступать

Главный тренер украинского клуба «Агробизнес» Александр Чижевский прокомментировал решение клуба разорвать контракт с форвардом Игорем Сикорским за «демонстративное» посещение России.
«Игорь Сикорский не имел права так поступать. Россия с нами воюет, а он поехал туда, сделал фото с российской символикой, выставил их в социальные сети. Я это заметил и позвонил президенту клуба. Вместе мы утвердили решение, что такой игрок не имеет права находиться в нашей футбольной семье. Он должен был подумать о последствиях. Футболист хороший, был лучшим бомбардиром нашей команды, но даже этот факт не повлиял на решение», — цитирует Чижевского «Экспресс».
В текущем сезоне Сикорский сыграл за «Агробизнес» 18 матчей, забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи.
- 22 января 2020
-
17:42
-
17:37
-
17:29
-
17:14
-
17:01
-
17:00
-
16:54
-
16:36
-
16:31
-
16:28
-
16:17
-
15:52
-
15:51
-
15:25
-
15:18
-
15:17
-
15:00
-
14:58
-
14:51
-
14:30
-
14:18
-
13:48
-
13:46
-
13:44
-
13:30
-
13:13
-
13:11
-
12:54
-
12:42
-
12:33
-
12:25
-
12:10
-
11:54
-
11:51
-
11:40