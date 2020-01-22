Юристы: РФС не может оспорить решение общего собрания членов РФПЛ

Юридическая фирма SILA International Lawyers выступила с заявлением относительно ситуации с предполагаемым конфликтом между РФС и РПЛ, вызванным выборами Сергея Прядкина президентом Премьер-Лиги.

«Согласно статье 181.4 ГК РФ решение собрания вправе оспорить в суде участник соответствующего гражданско-правового сообщества, не принимавший участия в собрании или голосовавший против принятия оспариваемого решения.

РФС не может оспорить решение Общего собрания членов РФПЛ, так как не является участником (членом) РПЛ.

Действующие члены организации, скорее всего, не смогут оспорить принятое решение в связи с тем, что они все присутствовали на заседании и единогласно голосовали за принятое решение (как сообщалось в СМИ)…

Избрание Президента организации относится к исключительной компетенции Общего собрания РПЛ (пункт 13.1 Устава РПЛ, часть 3 статьи 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях»).

Общее собрание РПЛ вправе принимать решение по вопросам, включённым в повестку дня заседания. Проект повестки дня предлагает Президент РПЛ и направляет её членам организации не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания. Однако члены РПЛ вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов (пункт 13.8 Устава РПЛ)", — говорится в заявлении фирмы в её «Телеграм»-канале.