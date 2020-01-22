Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Созин – об аренде Кокорина: не удивлюсь, если Семак уйдёт из «Зенита»

Созин – об аренде Кокорина: не удивлюсь, если Семак уйдёт из «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о ситуации с переходом нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

«Главное в ситуации с Кокориным – реакция Семака. По тому, как нам преподали информацию об этой аренде Александра, понятно одно – главный тренер «Зенита», видимо, ничего не решает. Плюс руководители «Сочи» могут разговаривать с ним с позиции силы. Или я плохо различаю интонации. Но есть ощущение, что с Семаком просто не считаются, а кто из игроков ему нужен, решают третьи силы.

Не удивлюсь, если завтра окажется так, что Семак скажет, что уходит из «Зенита». Дай бог, чтобы такого не было, чтобы он продолжил работать и выиграл чемпионат. Но если он уйдёт после этого, я не удивлюсь. По крайней мере, с тренером уровня Газзаева или Черчесова такая форма общения не прошла бы. Я ни в коем случае не хочу указывать руководству «Зенита», кого брать, а с кем контракт не продлевать. Это абсолютно решения коллектива. Но к тренеру надо прислушиваться», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Зотов: если права Кокорина будут нарушены, профсоюз будет действовать активно и жёстко
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020