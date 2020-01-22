Мать Кавани: я зла, потому что «ПСЖ» ведёт себя нехорошо по отношению к Эдинсону
Берта Гомес, мать форварда «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани, раскритиковала действия руководства парижского клуба за неготовность отпустить нападающего в «Атлетико».
«Мы понимаем позицию „Пари Сен-Жермен“. Но чего я не понимаю, так это то, что в клубе хотят, чтобы он остался, но затем дают сыграть ему всего шесть минут. Они ведут себя нехорошо по отношению к нему, учитывая всё то, что он сделал для „Пари Сен-Жермен“… Я зла, потому что они ведут себя нехорошо. Если он вам не нужен, отпустите его в такой клуб, как „Атлетико“, который нуждается в голах», — приводит слова Гомес AS.
Кавани выступает за «Пари Сен-Жермен» с сезона-2013/2014. Всего за клуб он сыграл 293 матча и забил 198 мячей, став лучшим бомбардиром в истории парижан.
«Атлетико» улучшил предложение по Кавани
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