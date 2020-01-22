«Ювентус» — «Рома»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Сегодня, 22 января, состоится матч «Ювентус» — «Рома». Встреча 1/4 финала Кубка Италии пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. В судейскую бригаду войдут ассистенты Сержио Рангетти и Стефано Либерти. Резервный рефери — Даниэле Киффи.
В 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» разгромил «Удинезе» со счётом 4:0, а «Рома» обыграла «Парму» со счётом 2:0.
Первым полуфиналистом турнира стал «Наполи», который прошёл «Лацио» (1:0). В других четвертьфиналах встретятся «Фиорентина» — «Интер» (29 января) и «Милан» — «Торино» (28 января).
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