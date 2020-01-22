Максименко: сбор «Спартака» в ОАЭ — один из самых сложных на моей памяти

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко рассказал о работе на сборе в ОАЭ.



«Сбор тяжелый, один из самых сложных на моей памяти. Даже вратари с полевыми игроками бегали кросс. А для нас это вообще «убийство». Но сейчас главное — заложить фундамент. Как здесь поработаем, такой результат будет и в сезоне», — приводит слова Максименко официальный сайт «Спартака».



В Абу-Даби проходит первый зимний сбор «Спартака». Красно-белые работают в режиме двухразовых тренировок: зарядка в зале и две сессии на поле, утром и вечером.



«Спартаку» предстоит принять участие в товарищеском турнире в Катаре, который пройдёт с 1 по 9 февраля и впервые станет международным. В соревнованиях примут участие «Ростов», «Локомотив» и белградский «Партизан».



После 19 туров «Спартак», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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