Полоз: мы в «Сочи» с нетерпением ждём Кокорина
Нападающий «Сочи» Дмитрий Полоз высказался о возможном переходе форварда «Зенита» Александра Кокорина в сочинский клуб на правах аренды.
«Мы в команде с нетерпением ждём Кокорина. Не знаю, насколько вся информация правдива и сможет ли он к нам перейти, но мы очень хотим видеть его у нас. Уверен, что в «Сочи» у него будет много игровой практики. Не сомневаюсь, что Саша сможет выйти на свой прежний уровень. Если честно, пока с ним не общался на тему перехода.
Не боюсь ли конкуренции с Кокориным? Нет, я буду только рад. Сможет ли Александр вернутся в сборную? Уверен в этом. Не знаю, смогли ли бы ему предоставить время в «Зените», но в «Сочи» у него всё будет хорошо», — приводит слова Полоза Sport24.
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