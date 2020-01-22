Нобоа: Кокорин — топовый футболист. Супер! Спасибо, что он приедет в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал возможный переход в его клуб форварда «Зенита» Александра Кокорина на правах аренды.

«Я безумно рад, что Саша будет играть с нами. Он же просто топовый футболист! Если он приедет, он точно нам поможет с турнирным положением. Я уверен, что любая команда хотела бы видеть Кокорина в команде, но он будет играть в «Сочи», и это супер! Спасибо, что он приедет. Даст бог, всё будет хорошо.

Думаю, Саша будет играть очень хорошо, быстро вернётся в свою прежнюю форму. Конечно, ему сейчас хочется много играть, тренироваться. Мы будем ему помогать, чтобы он чувствовал себя как дома.

Вернётся ли Саша в сборную? Конечно! Такой футболист и такой нападающий вообще любой команде нужен! Ему нужно только показать свой футбол, сыграть пару игр, и всё вернётся на свои места», — цитирует Нобоа Sport24.