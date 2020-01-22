«Спартак» объявил об уходе С. Бакаева в «Рубин»

«Спартак» на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника Солтмурада Бакаева в «Рубин».

«Полузащитник Солтмурад Бакаев продолжит карьеру в «Рубине». ФК «Спартак-Москва» и казанский клуб договорились о переходе 20-летнего игрока в нынешнее зимнее трансферное окно. В ближайшее время он присоединится к своей новой команде.

Клубы согласовали денежную компенсацию за досрочный переход Бакаева. Ранее футболист подписал соглашение с «Рубином», которое вступило бы в силу летом этого года, когда игрок мог получить статус свободного агента.

Помимо компенсации «Спартак» получает право обратного выкупа игрока за фиксированную сумму, которое будет действовать в течение четырёх трансферных окон, начиная с лета 2020 года. А по истечении этого периода наш клуб будет иметь возможность повторить предложение третьей стороны по трансферу игрока, если таковое поступит в «Рубин».

ФК «Спартак-Москва» желает Солтмураду дальнейшего прогресса и будет внимательно следить за его успехами», — сказано в заявлении пресс-службы «Спартака».