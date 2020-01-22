Полузащитник ЦСКА Никола Влашич описал себя в трёх словах.

«Страстный, верный, счастливый», — приводит слова хорватского футболиста Bobsoccer.

Влашич перешёл в ЦСКА в летом 2018 года на правах аренды из «Эвертона». Через год «армейцы» выкупили контракт игрока за € 15,7 млн. Этот трансфер стал самым дорогим в истории московского клуба. В текущем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 26 матчах в составе ЦСКА. На счету полузащитника 8 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт хорвата с «армейцами» рассчитан до лета 2024 года.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает 4-е место. В активе команды после 19 туров 34 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 11 очков.