Влашич описал себя в трёх словах
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич описал себя в трёх словах.
«Страстный, верный, счастливый», — приводит слова хорватского футболиста Bobsoccer.
Влашич перешёл в ЦСКА в летом 2018 года на правах аренды из «Эвертона». Через год «армейцы» выкупили контракт игрока за € 15,7 млн. Этот трансфер стал самым дорогим в истории московского клуба. В текущем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 26 матчах в составе ЦСКА. На счету полузащитника 8 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт хорвата с «армейцами» рассчитан до лета 2024 года.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает 4-е место. В активе команды после 19 туров 34 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 11 очков.
Влашич: порекомендовал бы Чалову перейти в клуб АПЛ, который играет в атакующий футбол
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