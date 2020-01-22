Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ионов продлил контракт с «Ростовом»

Ионов продлил контракт с «Ростовом»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» и сборной России Алексей Ионов продлил контракт с ростовским клубом, сообщает пресс-служба команды. Срок действия нового соглашения футболиста не указывается.

«Мы рады, что один из лидеров команды будет и дальше защищать жёлто-синие цвета», — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова» на странице клуба в «Твиттере».

Ионов выступает в составе «Ростова» с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Ионов играл также в таких клубах, как петербургский «Зенит», «Кубань», махачкалинский «Анжи», московское «Динамо» и ЦСКА.

«Ростов» набрал в 19 матчах 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Форвард «Ростова» Сигурдарсон перешёл в АПОЭЛ на правах аренды
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020