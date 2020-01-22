Ионов продлил контракт с «Ростовом»
Полузащитник «Ростова» и сборной России Алексей Ионов продлил контракт с ростовским клубом, сообщает пресс-служба команды. Срок действия нового соглашения футболиста не указывается.
«Мы рады, что один из лидеров команды будет и дальше защищать жёлто-синие цвета», — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова» на странице клуба в «Твиттере».
Ионов выступает в составе «Ростова» с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Ионов играл также в таких клубах, как петербургский «Зенит», «Кубань», махачкалинский «Анжи», московское «Динамо» и ЦСКА.
«Ростов» набрал в 19 матчах 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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