Ионов продлил контракт с «Ростовом»

Полузащитник «Ростова» и сборной России Алексей Ионов продлил контракт с ростовским клубом, сообщает пресс-служба команды. Срок действия нового соглашения футболиста не указывается.



«Мы рады, что один из лидеров команды будет и дальше защищать жёлто-синие цвета», — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова» на странице клуба в «Твиттере».

Ионов выступает в составе «Ростова» с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Ионов играл также в таких клубах, как петербургский «Зенит», «Кубань», махачкалинский «Анжи», московское «Динамо» и ЦСКА.

«Ростов» набрал в 19 матчах 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.