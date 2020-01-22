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«Краснодар» обыграл бухарестское «Динамо» в товарищеском матче

«Краснодар» обыграл бухарестское «Динамо» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

«Краснодар» обыграл «Динамо» из Бухареста в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Дама де ноче» в Марбелье (Испания) и завершилась со счётом 2:1.

Первыми забить в матче удалось румынам. На 37-й минуте их вперёд вывел хорватский полузащитник Филип Мрзляк. На 57-й минуте Никита Сереев после передачи Александра Черникова счёт сравнял. Победу «быкам» принёс результативный удар Ари на 62-й минуте.

На сборе в Марбелье у «Краснодара» запланирован ещё один контрольный матч — 26 января команда сыграет с чешским «Яблонецем».

«Краснодар» набрал в 19 матчах 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Краснодар» проведёт 1 марта. Соперником «быков» в домашней игре станет «Уфа».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
22 января 2020, среда. 18:00 МСК
Динамо Бх
Бухарест, Румыния
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар, Россия
1:0 Мрзляк – 37'   1:1 Сергеев – 57'   1:2 Ари – 62'
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