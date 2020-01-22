«Краснодар» обыграл бухарестское «Динамо» в товарищеском матче

«Краснодар» обыграл «Динамо» из Бухареста в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Дама де ноче» в Марбелье (Испания) и завершилась со счётом 2:1.
Первыми забить в матче удалось румынам. На 37-й минуте их вперёд вывел хорватский полузащитник Филип Мрзляк. На 57-й минуте Никита Сереев после передачи Александра Черникова счёт сравнял. Победу «быкам» принёс результативный удар Ари на 62-й минуте.
На сборе в Марбелье у «Краснодара» запланирован ещё один контрольный матч — 26 января команда сыграет с чешским «Яблонецем».
«Краснодар» набрал в 19 матчах 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Краснодар» проведёт 1 марта. Соперником «быков» в домашней игре станет «Уфа».
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