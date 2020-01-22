«Барселона» объявила состав на матч 1/16 финала Кубка Испании с «Ивисой»

«Барселона» объявила стартовый состав на матч 1/16 финала Кубка Испании с клубом «Ивиса». Встреча состоится сегодня, 22 января, на стадионе «Мунисипаль де Кан Миссес» в Ивисе. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.



В этом матче «Барселоне» не помогут защитник Жерар Пике, полузащитник Серхио Бускетс и нападающий Лионель Месси. Напомним, эта игра станет первой для каталонской команды в нынешнем розыгрыше турнира.



«Барселона»: Нето, Семеду, Лангле, Фирпо, С. Роберто, Ракитич, Ф. де Йонг, Пуч, Перес, Гризманн, Фати.

«Барселона» набрала в 20 матчах 43 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В тройке лидеров турнира на данный момент находятся мадридский «Реал» (43) и «Атлетико» (35).