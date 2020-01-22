Лидеры «Тоттенхэма» недовольны устаревшими методами тренировок Моуринью
Среди игроков «Тоттенхэм Хотспур» растёт недовольство главным тренером Жозе Моуринью, сообщает The Sun.
Согласно информации источника, в стане «шпор» обеспокоены тем, что команда не может выиграть в чемпионате Англии уже четыре матча кряду. В частности, некоторые из ведущих футболистов «Тоттенхэма» разочарованы игрой, которую ставит португальский специалист, и тренировками под его руководством. В команде занятия считают устаревшими и слишком примитивными в сравнении с работой, которая проделывалась при предыдущем наставнике — Маурисио Почеттино.
В последних четырёх матчах АПЛ «Тоттенхэм» дважды сыграл вничью и дважды проиграл. В турнирной таблице чемпионата «шпоры», набрав в 23 матчах 31 очко, занимают 8-е место.
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