Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лидеры «Тоттенхэма» недовольны устаревшими методами тренировок Моуринью

Лидеры «Тоттенхэма» недовольны устаревшими методами тренировок Моуринью
Футбол / Англия 0

Среди игроков «Тоттенхэм Хотспур» растёт недовольство главным тренером Жозе Моуринью, сообщает The Sun.

Согласно информации источника, в стане «шпор» обеспокоены тем, что команда не может выиграть в чемпионате Англии уже четыре матча кряду. В частности, некоторые из ведущих футболистов «Тоттенхэма» разочарованы игрой, которую ставит португальский специалист, и тренировками под его руководством. В команде занятия считают устаревшими и слишком примитивными в сравнении с работой, которая проделывалась при предыдущем наставнике — Маурисио Почеттино.

В последних четырёх матчах АПЛ «Тоттенхэм» дважды сыграл вничью и дважды проиграл. В турнирной таблице чемпионата «шпоры», набрав в 23 матчах 31 очко, занимают 8-е место.

«Тоттенхэм» — «Норвич»: прогноз Романа Гутцайта на игру АПЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020