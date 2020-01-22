Джано подписал контракт с «Анортосисом»
Как стало известно «Чемпионату», бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе подписал контракт с кипрским клубом «Анортосис».
Напомним, накануне контракт между «Спартаком» и 27-летним грузинским футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Джано защищал цвета московского «Спартака» с 2009 года. За время пребывания в клубе он дважды уходил в аренду — в «Ростов» в сезоне-2013/2014 и в самарские «Крылья Советов» во второй половине прошлого сезона. С красно-белыми грузинский полузащитник завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Суперкубка страны в 2017 году.
В нынешней кампании Джано принял участие в 6 матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями.
«Спартак» подтвердил уход Джано
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21:09Джано подписал контракт с «Анортосисом» Эксклюзив
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