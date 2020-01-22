«Барселона» проигрывает «Ивисе» после 1-го тайма, владея мячом 84% времени и нанеся 1 удар

После первого тайма «Барселона» уступает «Ивисе» в матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча проходит на стадионе «Мунисипаль де Кан Миссес» в Ивисе.
Автором единственного гола в матче стал полузащитник Пеп Кабалле. На 9-й минуте он поразил ворота Нето после передачи Хавьера Переса Матео. Интересно, что на 18-й минуте хозяева забили второй мяч, однако главный арбитр встречи Пабло Гонсалес Фуэртес его отменил. По итогам стартовых 45 минут встречи сине-гранатовые владели мячом 84% игрового времени и нанесли всего один удар, который оказался неточным. Игроки «Ивисы» до перерыва нанесли 5 ударов, и 2 из них пришлись в створ ворот гостей.
Напомним, в заявку на матч главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен не включил Лионеля Месси и Жерара Пике. Серхио Бускетс пропускает встречу из-за перебора жёлтых карточек.
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