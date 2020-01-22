Райола — о будущем Погба в «Манчестер Юнайтед»: ожидаю, что мои игроки будут счастливы

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, высказался о будущем своего клиента в английской команде.



«Я ожидаю, что мои игроки будут счастливы, и ожидаю, что клубы будут счастливы. Не хочу рассуждать о том, что будет в летнее трансферное окно.



Что касается Погба, то обе стороны должны быть довольны, если это возможно. Если возможности нет, есть другие способы решения проблемы, но сейчас я ничего не буду говорить. Сейчас Погба несчастен в «Манчестер Юнайтед», потому что не играет. Но он выбрал этот клуб. Возможно, сэру Алексу Фергюсону не понравилось то, что понравилось Полю. Давайте будем честными: все знают, что «Манчестер Юнайтед» не реализовал многие свои амбиции в последние годы.



Летом всё станет известно. Если Поль всё ещё в планах «Манчестер Юнайтед», а «МЮ» — в планах Поля… Впрочем, не буду спекулировать на эту тему», — приводит слова Райолы Goal.com.

Эвра: настало время, когда Погба нужно уйти из «Манчестер Юнайтед»