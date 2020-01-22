«Ювентус» — «Рома»: составы команд на матч Кубка Италии

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Ромы» на матч 1/4 финала Кубка Италии. Встреча состоится сегодня, 22 января, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Ювентус»: Буффон, Ругани, Бонуччи, Алекс Сандро, Данило, Пьянич, Рабьо, Бентанкур, Роналду, Дуглас Коста, Игуаин.



«Рома»: Пау Лопес, Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов, Диавара, Кристанте, Ундер, Пеллегрини, Клюйверт, Калинич.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. В судейскую бригаду войдут ассистенты Сержио Рангетти и Стефано Либерти. Резервный рефери — Даниэле Киффи.



В 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» разгромил «Удинезе» со счётом 4:0, а «Рома» обыграла «Парму» со счётом 2:0.

