Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на матч 1/16 финала Кубка Испании

«Валенсия» объявила стартовый состав на матч 1/16 финала Кубка Испании с клубом «УД Логроньес». Встреча состоится сегодня, 22 января, на стадионе «Лас-Гаунас» в Логроньо. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



Российский полузащитник Денис Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на эту игру.



«Валенсия»: Силлессен, Коррейя, Мангала, Диакаби, Коста, Парехо, Солер, Кан Ин, Ферран, М. Гомес, Эскуэрдо.

Этот матч станет первым для «Валенсии» в нынешнем розыгрыше Кубка Испании. Клуб из Валенсии является действующим обладателем трофея. Всего на счету «Валенсии» восемь Кубков Испании (1941, 1949, 1954, 1967, 1979, 1999, 2008, 2019).

«Валенсия» набрала в 20 матчах 31 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице Примеры.