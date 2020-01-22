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«Барселона» обыграла «Ивису» благодаря голу Гризманна на 90+4-й минуте

«Барселона» обыграла «Ивису» благодаря голу Гризманна на 90+4-й минуте
Футбол / Испания 0

«Барселона» обыграла «Ивису» в матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Кан Миссес» в Ивисе и завершилась со счётом 2:1.

Хозяева открыли счёт уже на 9-й минуте. Ворота Нето после передачи Хавьера Переса Матео поразил полузащитник «Ивисы» Пеп Кабалле. На 18-й минуте хозяева забили второй мяч, однако главный арбитр встречи Пабло Гонсалес Фуэртес его отменил. «Барселона» смогла отыграться лишь на 72-й минуте. Френки де Йонг вывел Антуана Гризманна один на один с голкипером «Ивисы» Парреньо Херманом, и француз отправил мяч в правый от вратаря соперников угол. Вырвать победу каталонцы смогли на 90+4-й минуте. После передачи Жорди Альбы дубль в матче оформил Гризманн.

Кубок Испании. 1/16 финала
22 января 2020, среда. 21:00 МСК
Ивиса
Ивиса
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Кабалле – 9'   1:1 Гризманн – 72'   1:2 Гризманн – 90+4'
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