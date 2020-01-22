Роналду забил в 15-м из 17 клубных турниров, в которых играл
Отличившись результативным ударом в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Ромой», форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил в 15-м из 17 клубных турниров, в которых он играл. Об этом сообщает Opta в своём «твиттере».
Единственными турнирами, в которых 34-летнему нападающему не получилось забить, являются Суперкубок Англии и Кубок УЕФА.
Интересно, что гол в ворота «Ромы» стал для португальца 7-м в текущем году в 4 матчах. Всего в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 25 матчах на клубном уровне. На счету форварда 19 забитых мячей и 3 результативные передачи. Контракт португальца с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. Ранее нападающий также выступал за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».
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