Сетьен: мне не понравилась игра «Барселоны», но я знаю, с чем связаны трудности

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Ивисей» (2:1).

«Игра команды мне явно не понравилась. Но я понимаю, с чем были связаны трудности. Это был хороший урок для нас, потому что мы сделаем правильные выводы на будущее, чтобы исправить ошибки. Мы знали, что это будет сложный матч, что нам будет противостоять сильная команда. Соперник отлично действовал в обороне и смог забить быстрый гол, что придало ему ещё большей уверенности. Нам было сложно создавать моменты, мы совершали много ошибок в передачах и предоставили „Ивисе“ возможности забить. Мы должны отдать должное хозяевам. Но во втором тайме мы нашли бреши в обороне соперника, у нас появилось пространство, которого не было в первой половине матча. Встреча длится 90 минут, и я счастлив, потому что мы продолжали настойчиво идти вперёд и смогли вырвать победу», — приводит слова Сетьена El Mundo Deportivo.