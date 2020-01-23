«Тоттенхэм» обыграл «Норвич Сити» в матче АПЛ благодаря голам Алли и Сона
В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Норвич Сити». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 38-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли. Во втором тайме, на 70-й минуте, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «шпор», который успешно реализовал нападающий «Норвич Сити» Теэму Пукки. Через 9 минут форвард Сон Хын Мин вновь вывел хозяев вперёд.
«Тоттенхэм Хотспур» набрал 34 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Норвич Сити» (17) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 64 очка в 22 матчах.
Читайте также
- 23 января 2020
-
01:20
-
01:01
-
00:44
-
00:35
-
00:28
-
00:23
-
00:22
-
00:10
-
00:03
- 22 января 2020
-
23:49
-
23:31
-
23:30
-
23:16
-
23:16
-
23:01
-
22:54
-
22:33
-
22:17
-
22:16
-
21:55
-
21:50
-
21:28
-
21:28
-
21:17
-
21:09Джано подписал контракт с «Анортосисом» Эксклюзив
-
20:47
-
20:35
-
20:27
-
20:23
-
20:21
-
20:15
-
20:02
-
19:54
-
19:45
-
19:41
Партнерский контент