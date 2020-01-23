«Тоттенхэм» обыграл «Норвич Сити» в матче АПЛ благодаря голам Алли и Сона

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Норвич Сити». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 38-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли. Во втором тайме, на 70-й минуте, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «шпор», который успешно реализовал нападающий «Норвич Сити» Теэму Пукки. Через 9 минут форвард Сон Хын Мин вновь вывел хозяев вперёд.



«Тоттенхэм Хотспур» набрал 34 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Норвич Сити» (17) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 64 очка в 22 матчах.