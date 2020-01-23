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«Лестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в домашнем матче АПЛ

«Лестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в домашнем матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 24-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Лестера» Харви Барнс. В компенсированное время первого тайма защитник Рикарду упрочил преимущество хозяев в счёте. На 50-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти, который успешно реализовал хавбек «Вест Хэма» Марк Ноубл. В концовке встречи нападающий «Лестера» Айосе Перес оформил дубль.

«Лестер Сити» набрал 48 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм» (23) — на 17-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 64 очка в 22 матчах.

Англия - Премьер-лига. 24-й тур
22 января 2020, среда. 22:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
4 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Барнс – 24'   2:0 Рикарду – 45+5'   2:1 Ноубл – 50' (пен)   3:1 Перес – 81' (пен)   4:1 Перес – 88'
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