Вуд забил «Манчестер Юнайтед» после комбинации в два касания

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» гости открыли счёт. Автором забитого мяча стал форвард бордовых Крис Вуд.

Со стандарта с центра поля «Бёрнли» доставил мяч в чужую штрафную, Бен Ми головой переправил мяч к вратарской, откуда Вуд с лёта пробил точно в ближний угол ворот.

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В первой части сезона «Манчестер Юнайтед» встречался с «Бёрнли» в 20-м туре английской Премьер-лиги. Матч на арене «Терф Мур» завершился победой «красных дьяволов» со счётом 0:2. «Манчестер Юнайтед» набрал в 23 матчах 34 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (27) — на 14-м месте. Лидирует «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа набрали в 22 матчах 64 очка.