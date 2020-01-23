Вуд забил «Манчестер Юнайтед» после комбинации в два касания
В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» гости открыли счёт. Автором забитого мяча стал форвард бордовых Крис Вуд.
Со стандарта с центра поля «Бёрнли» доставил мяч в чужую штрафную, Бен Ми головой переправил мяч к вратарской, откуда Вуд с лёта пробил точно в ближний угол ворот.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В первой части сезона «Манчестер Юнайтед» встречался с «Бёрнли» в 20-м туре английской Премьер-лиги. Матч на арене «Терф Мур» завершился победой «красных дьяволов» со счётом 0:2. «Манчестер Юнайтед» набрал в 23 матчах 34 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (27) — на 14-м месте. Лидирует «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа набрали в 22 матчах 64 очка.
Райола — о будущем Погба в «Манчестер Юнайтед»: ожидаю, что мои игроки будут счастливы
Читайте также
- 23 января 2020
-
01:20
-
01:01
-
00:44
-
00:35
-
00:28
-
00:23
-
00:22
-
00:10
-
00:03
- 22 января 2020
-
23:49
-
23:31
-
23:30
-
23:16
-
23:16
-
23:01
-
22:54
-
22:33
-
22:17
-
22:16
-
21:55
-
21:50
-
21:28
-
21:28
-
21:17
-
21:09Джано подписал контракт с «Анортосисом» Эксклюзив
-
20:47
-
20:35
-
20:27
-
20:23
-
20:21
-
20:15
-
20:02
-
19:54
-
19:45
-
19:41
Партнерский контент