«Ювентус» выбил «Рому» из Кубка Италии, Буффон забил в свои ворота
В матче 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» принимал «Рому». Встреча состоялась на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Через 12 минут полузащитник Родриго Бентанкур упрочил преимущество хозяев в счёте. В компенсированное время первого тайма третий гол забил защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. В начале второго тайма, на 50-й минуте, голкипер туринской команды Джанлуиджи Буффон отправил мяч в собственные ворота.
Таким образом, «Ювентус» вышел в полуфинал Кубка Италии, а «Рома» завершила выступление в турнире. В 1/2 финала Кубка Италии туринский клуб сыграет с победителем пары «Милан» — «Торино».
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