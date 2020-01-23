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«Ювентус» выбил «Рому» из Кубка Италии, Буффон забил в свои ворота

«Ювентус» выбил «Рому» из Кубка Италии, Буффон забил в свои ворота
Футбол / Италия 0

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» принимал «Рому». Встреча состоялась на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Через 12 минут полузащитник Родриго Бентанкур упрочил преимущество хозяев в счёте. В компенсированное время первого тайма третий гол забил защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. В начале второго тайма, на 50-й минуте, голкипер туринской команды Джанлуиджи Буффон отправил мяч в собственные ворота.

Таким образом, «Ювентус» вышел в полуфинал Кубка Италии, а «Рома» завершила выступление в турнире. В 1/2 финала Кубка Италии туринский клуб сыграет с победителем пары «Милан» — «Торино».

Кубок Италии. 1/4 финала
22 января 2020, среда. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
3 : 1
Рома
Рим
1:0 Роналду – 26'   2:0 Бентанкур – 38'   3:0 Бонуччи – 45+2'   3:1 Буффон – 50' (автогол)
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