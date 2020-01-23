Тедеско: сейчас «Спартак» готов на минус 20 процентов
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил текущее состояние своей команды.
«Что касается готовности команды сейчас, то оценю её, наверное, минус 20% (смеётся). По моим ощущениям, команда хорошо работает, ребята прогрессируют. Сейчас вы не найдёте ни одного тренера, который скажет: «Мы плохо работаем». Важно, чтобы мы были готовы к 29 февраля», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Первый зимний сбор «Спартак» проводит в Абу-Даби (ОАЭ). Красно-белые работают в режиме двухразовых тренировок: зарядка в зале и две сессии на поле, утром и вечером.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место. В активе красно-белых 22 очка после 19 туров.
«Если кто-то не хочет, чтобы я тренировал «Спартак», ему придётся вынести меня отсюда!»
Большое интервью с Тедеско – о Шюррле, Бакаевых, Джано и новом «Спартаке».
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