Тедеско: сейчас «Спартак» готов на минус 20 процентов

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил текущее состояние своей команды.

«Что касается готовности команды сейчас, то оценю её, наверное, минус 20% (смеётся). По моим ощущениям, команда хорошо работает, ребята прогрессируют. Сейчас вы не найдёте ни одного тренера, который скажет: «Мы плохо работаем». Важно, чтобы мы были готовы к 29 февраля», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Первый зимний сбор «Спартак» проводит в Абу-Даби (ОАЭ). Красно-белые работают в режиме двухразовых тренировок: зарядка в зале и две сессии на поле, утром и вечером.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место. В активе красно-белых 22 очка после 19 туров.