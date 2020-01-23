Тедеско: уход С. Бакаева стал для меня большим сюрпризом

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал уход из команды полузащитника Солтмурада Бакаева.
«Бакаев-младший был в моих планах. Перед «Ростовом» мы с Цорном встретились с ним и с его братом, сказали, что видим его в «Спартаке», объяснили, как именно мы хотим его использовать. Это главное для молодого игрока – он услышал от менеджера и тренера то, как его могут использовать. Также мы дали ему шанс сыграть в РПЛ, хотя в его возрасте это непросто. Мы просматривали его в «Спартаке-2», где он играл здорово, и дали шанс в первой команде.
Поэтому уход Солтмурада стал для меня большим сюрпризом. Клуб и его система – самое важное. Руководство «Спартака» сделало всё возможное, чтобы оставить его здесь. Но Солтмурад сам решил уйти, и нам остаётся только принять это», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
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