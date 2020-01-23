«МЮ» дома всухую уступил «Бёрнли»

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» уступил «Бёрнли» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживал матч арбитр Джонатан Мосс. Ему ассистировали Марк Перри и Эдвард Смарт.

Гости открыли счёт на 39-й минуте после подачи с центра поля в штрафную площадь, где после передачи головой от Бена Ми, Крис Вуд с лёта пробил точно в ближний угол ворот.

На 58-й минуте нападающий «Бёрнли» Джей Родригес, приняв передачу от Криса Вуда, нанёс превосходный удар в девятку, установив окончательный счёт встречи. Несмотря на внушительный перевес «Юнайтед» по владению (72% на 28%) и по ударам (24-5), сократить отставание в счёте им так и не удалось.

«Бёрнли», набрав 30 очков в 24 турах, занимает 13-е место в английской Премьер-лиге. «Манчестер Юнайтед» (34), уступив во второй игре кряду, — 5-е. Отрыв до зоны Лиги чемпионов составляет 6 очков.