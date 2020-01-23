Сульшер: игра в таком большом клубе, как «МЮ», давит на игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги домашней встречи 24-го тура с «Бёрнли», в которой «красные дьяволы» уступили со счётом 0:2.

«У меня в голове масса мыслей. В первом тайме мы создавали моменты, но не смогли реализовать их. Игроки «Бёрнли» были хладнокровны и эффективны. Мы не могли вскрыть их оборону.

Парни выложились по полной, но они испытывают подобное давление впервые в жизни. Когда ты в «Манчестер Юнайтед» — это означает, что ты играешь за самый лучший клуб в мире. Некоторые из них провели всего 10-15 матчей за такую большую команду. Это давление оказывает на них влияние. Я собираюсь поддержать их и помочь им пройти через это. Всё, что мы можем сделать – поднять руки и сказать: «Так играть недостаточно хорошо».

Мы разочарованы тем, сколько очков мы набрали. Но каждый день мы работаем над тем, чтобы эти игроки развивались и выступали лучше. Ребята выглядели морально уставшими к концу и не смогли найти нужной креативности. Мы не можем жалеть себя. Быть в «Манчестер Юнайтед» – привилегия, потому что играешь за лучший клуб в мире. Иногда проходишь через такие неудачные периоды, и я уверен, что игроки пройдут это испытание», — приводит слова Сульшера BBC.