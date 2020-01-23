Влашич: мои познания русского языка растут усиленными темпами

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич рассказал о жизни в Москве после переезда из Англии и о своих успехах в изучении русского языка.
«В Москве я выбрал квартиру, которая была полностью обставлена, мне не пришлось ничего докупать из глобальных вещей. За 1-2 дня я приобрёл все недостающее, чтобы дополнить свой быт. И когда всё было полностью обустроено, переехал. Когда я уезжал из Англии, все вещи оставил в том доме, не стал с собой ничего перевозить. Я такой человек — довольствуюсь малым. Для счастливой жизни мне много вещей не требуется.
У меня клубный автомобиль, и я езжу только с водителем. Когда вижу московские пробки, у меня не возникает большого желания сесть за руль. Спокойно езжу с водителем, отдыхаю на заднем сидении. А если нет возможности поехать с водителем, просто беру такси и перемещаюсь по городe. В Хорватии у меня была машина, но когда я уезжал, отдал её брату. В нашей семье машины есть у обоих братьев, у сестры, у папы, у мамы, и когда я приезжаю домой, то беру любую и еду куда мне захочется.
Что касается изучения русского языка, то я прогрессирую, у нас в клубе отличный переводчик, который сказал, что мне не требуется преподаватель, так как мы тебя и так здесь научим русскому языку. Я с ним согласен, преподаватель мне не нужен. Мои познания русского языка растут усиленными темпами, благодаря ежедневному общению», — приводит слова Влашич Bobsoccer.
В текущем сезоне Влашич принял участие в 26 матчах в составе ЦСКА. На счету полузащитника 8 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт хорвата с «армейцами» рассчитан до лета 2024 года.
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