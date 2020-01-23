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Крауч – о результатах «МЮ»: ужасно, что их состав на € 100 млн дороже, чем у «Ливерпуля»

Крауч – о результатах «МЮ»: ужасно, что их состав на € 100 млн дороже, чем у «Ливерпуля»
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после поражения в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (0:2).

«Самое ужасное, то что состав «Манчестер Юнайтед» на £ 100 млн (€ 118 млн.) дороже, чем у «Ливерпуля». Кто покупает игроков? Они, наверное, сейчас пойдут и потратят € 35-45 млн на одного футболиста. Этот состав худший за последние 30 лет. Посмотрите на них сегодня вечером, посмотрите, кто сидел на скамейке. Печальное положение дел. Я больше не знаю, что значит игрок «Манчестер Юнайтед». Большинство игроков, которых они купили за последние пять лет, уже покинули клуб», — приводит слова Крауча BBC со ссылкой на BT Sport.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 34 очка.

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