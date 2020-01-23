Роджерс надеется, что травма Варди несерьёзная
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился мнением о травме Джейми Варди, полученной в матче 24-го тура Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (4:1).
«Это не подколенное сухожилие, и это хорошо. Надеюсь, что в течение следующих нескольких дней он восстановится и будет в форме.
Джейми — настоящий талисман команды. Он не играл в нескольких матчах, но команда всё равно играла хорошо. Но, конечно, мы хотим, чтобы он быстро поправился и смог показывать лучший футбол. Он хороший игрок, и мы надеемся, что травма не слишком серьёзная», — приводит слова Роджерса ВВС.
Джейми Варди принял участие в 22 матчах в Премьер-лиге в этом сезоне. Форвард сборной Англии забил 17 голов и стал автором 5 результативных передач.
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