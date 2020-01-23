Тедеско: у «Спартака» нет игрока типа Дзюбы. Мы ищем другие решения, чтобы забивать голы

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о возможном усилении команды в трансферное окно.
«На какую позицию нам нужно усиление? Мы всегда открыто говорим о подобном с руководством. Я сказал, что сейчас доволен командой и качеством игроков, но ясно, что наши глаза всегда открыты и мы присматриваем тех, кто может улучшить команду. У нас есть скауты, которые просматривают футболистов, сравнивают с уже имеющимися.
На позиции центрального защитника, к примеру, мы можем использовать Крала. В таком случае на месте Крала могут сыграть другие ребята: Гулиев, Тиль, Умяров. В центре обороны есть варианты с Гапоновым, Масловым. Я знаю, что Маслов фланговый защитник, но вижу, что он обладает достаточно хорошей техникой, чтобы сыграть и на позиции в центре. Поэтому я склоняюсь к мнению, что у нас хватает игроков на эти позиции. А по поводу форварда, вы правы, у нас нет высокого игрока, типа Дзюбы или кого-то другого. И мы ищем на поле другие решения, чтобы забивать голы», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
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