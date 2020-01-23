Тедеско рассказал, каким должен быть идеальный «Спартак» весной
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, какой хотел бы видеть свою команду после зимнего перерыва.
«Каким должен быть мой идеальный «Спартак» весной? Физически сильным и уверенным в себе. Мы должны глубоко атаковать и искать свободное пространство на протяжении всего матча, но при этом не упускать моменты. Также играть надо вертикально. И побеждать», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
После 19 туров «Спартак», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после возобновления чемпионата красно-белым предстоит сыграть с «Динамо». Московское дерби состоится на стадионе «ВТБ Арена» 29 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
«Если кто-то не хочет, чтобы я тренировал «Спартак», ему придётся вынести меня отсюда!»
Большое интервью с Тедеско – о Шюррле, Бакаевых, Джано и новом «Спартаке».
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